ECB: 2025'te Euro'nun uluslararası payı arttı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro’nun uluslararası rolünün 2025 yılında ılımlı şekilde güçlenerek dünyanın en önemli ikinci para birimi konumunu pekiştirdiğini açıkladı. Euronun uluslararası kullanımını ölçen geniş gösterge setindeki payı yaklaşık yüzde 20'ye yükselirken, bu oran 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana gözlenen kademeli yükseliş eğilimini sürdürdü.

ECB'ye göre 2025 yılında Euro cinsinden uluslararası borçlanma ihracı, ortak para biriminin kullanılmaya başlanmasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve 2024'e göre yaklaşık yüzde 30 arttı. Euro ayrıca ilk kez yeşil ve sürdürülebilir uluslararası tahvil piyasasında lider para birimi konumuna yükseldi. Euro Bölgesi'ne yönelik yabancı portföy girişleri de tarihi zirvelere yakın seviyelerde gerçekleşti.

Bununla birlikte ECB, uluslararası para sisteminde kırılganlık işaretlerinin de arttığına dikkat çekti. Jeopolitik gerilimlerin sürmesi nedeniyle merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya devam ettiği, bazı ülkelerin ise dijital teknolojilere dayalı alternatif sınır ötesi ödeme sistemleri geliştirdiği belirtildi. ECB'ye göre bu eğilimler, küresel para sistemindeki parçalanmanın güçlendiğine işaret ediyor.

Lagarde fırsata işaret etti

ECB Başkanı Christine Lagarde, "Avrupalı politika yapıcıların gerekli koşulları oluşturması ve söylemleri eyleme dönüştürmesi halinde Euronun küresel cazibesini artırması için bir fırsat bulunuyor" dedi. Lagarde, bunun gerçekleşebilmesi için Euronun küresel potansiyelini destekleyen üç temel unsur olan ekonomik dayanıklılık, hukuki ve kurumsal bütünlük ile jeopolitik güvenilirliğin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.