ECB, 3 toplantıda faizi 75 baz puan artırabilir

Ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) izleyeceği faiz politikasıyla ilgili öngörüde bulundu. Bloomberg tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler, ECB'nin mayıs, haziran ve temmuz ayı Yönetim Konseyi toplantılarında faizi toplam 75 baz puan yükselteceğini tahmin etti.

5-13 Nisan tarihleri arasında yapılan ankete katılan ekonomistler, mevduat faiz oranının yüzde 3,75 seviyesinde tepe yapmasını ve yılın geri kalanında yüzde 3,75 seviyesinde kalmasını bekliyorlar.

Avrupa Merkez Bankası’nın mayıs ayı faiz kararı toplantısı 4 Mayıs tarihinde yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı Türkiye saati ile saat 16.15'te açıklanacak.