ECB anketinde tüketicilerin enflasyon beklentisi değişmedi

Avrupa Merkez Bankası'nın yayınladığı bir ankete göre, Euro bölgesi tüketici beklentileri Aralık ayında yeniden yükseldi ve son faiz oranlarındaki artışların ve düşen enerji fiyatlarının henüz fiyat artışı korkularını hafifletmediğini gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), euro bölgesinin en büyük altı ülkesinde yaklaşık 14.000 yetişkinle yaptığı bir ankete dayanarak, önümüzdeki üç yıldaki medyan enflasyon beklentilerinin Aralık'ta bir ay önceki yüzde 2,9'dan yüzde 3'e yükseldiğini belirtti. Ancak önümüzdeki 12 aya ilişkin medyan beklentiler yüzde 5'te sabit kaldı.

Avrupa bölgesi için tüketicilerin önümüzdeki 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentileri ise belirgin şekilde artmaya devam ederek Kasım'daki yüzde 2'lik azalış beklentisinden yüzde 1,5 düşüş beklentisine yükseldi.

Ekonomik büyümeye ilişkin yüksek beklentilere paralel olarak, 12 ay sonrasına ilişkin işsizlik oranı beklentileri Kasım ayındaki yüzde 12,4'ten yüzde 11,9'a geriledi.