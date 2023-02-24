ECB: Avrupa ekonomisi savaşa savunmasız yakalandı

ECB ekonomistleri Oscar Arce, Gerrit Koester ve Christiane Nickel tarafından yayımlanan bir raporda savaşın Avrupa'ya olan etkisi paylaşıldı.

Savaşın başlangıcını "Avrupa için bir dönüm noktası" olarak nitelendiren ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Ukrayna halkını yanında olduğunu belirtti.

Büyük bir şoku tetikledi

"Savaş, küresel ekonomide, özellikle enerji ve gıda piyasalarında, arzı sıkıştırarak ve fiyatları benzeri görülmemiş seviyelere yükselterek büyük bir şoku tetikledi" açıklamasında bulunan ekonomistler, avro bölgesinin özellikle işgalin yarattığı ekonomik sonuçlara savunmasız yakalandığını söyledi.

Bunun başlıca nedeni olarak, avro bölgesinin yüksek enerji ithalatına sahip olmasını gösterdiler.

Daha genel olarak, Avrupa bölgesinin son derece açık ve ithalata dayalı bir ekonomi olduğunun altını çizen ekonomistler, dışa bağlı bir ekonominin "küresel pazarlardaki bozulmalara karşı savunmasız bir hale" geleceğini belirttiler.

Savaşın enerji ve gıda üzerinde baskı yarattığını ve bununda pandemi sonrasında Euro bölgesideki toparlanmayla oluşan enflasyona yüksek derecede katkı verdiğini belirten rapoda, ekonomistler rekor enflasyonun üçte ikisinin enerji ve gıdadan kaynaklandığını söylediler.

Gıda üretiminin avro bölgesinde enerji yoğun olarak yapıldığını, bu sebeple savaş dolayısıyla artan enerji fiyatlarının gecikmeli etkisinin Avrupa ekonomisine yansımasının henüz belli olduğunu belirten ekonomistler, son dönemde enflasyonun asıl kaynağının enerji değil, gıda olduğunu belirttiler.

Gıda fiyatları avro bölgesinde Ocak 2023'te bir yıl göre yüzde 14,1 artmıştı.

Enflasyon olumsuz etkilemeye devam ediyor

"Enerji ve gıdanın büyük bir kısmını oluşturduğu yüksek enflasyon, ekonomimizin tüm alanlarında ve insanların günlük yaşamlarında önemli ölçüde olumsuz etki yaratmaya devam ediyor." diyen ekonomistler özellikle düşük gelirli hanehalkının bu dönemde oldukça zorlandığını belirtti.

Geleceğe bakıldığında, savaşın uluslararası enerji ve gıda piyasalarındaki gelişmeler kanalıyla euro bölgesi enflasyonu üzerindeki etkilerinin azalabileceğine dair işaretler olduğunu söyleyen ekonomistler "Ulusal önlemler ve REPowerEU girişimi, yeşil enerjiye geçişi hızlandırmaya ve AB'nin enerji bağımsızlığını artırmaya yardımcı oluyor. Enerji tasarrufu ve enerji arzını çeşitlendirme çabaları, son aylarda doğal gaz fiyatlarının 2022 sonbaharındaki rekor seviyelerinden keskin düşüşüne katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.

"Avrupa resesyona girmeyecek"

Raporada, avro bölgesinin beklentilere meydan okuyarak savaşın ekonomik etkilerine karşı dayanıklılık gösterdiği ve GSYH'nın 2022'nin 4. çeyreğinde yüzde 0,1 büyüdüğüne değinilirken, büyümenin yakın gelecekte de zayıf, ancak pozitif olması bekleniyor.

İşgücü piyasasındaki sıkılığın ekonomi için iyiye işaret ettiğini belirten ekonomistler, bunun kötü olarak değil iyi olarak yorumlanması gerektiğini ifade ettiler.