ECB, bankaların iç risk modeli değişikliklerini daha hızlı onaylayacak

Mevcut uygulamada bankalar, iç modellerindeki her türlü önemli değişiklik için ECB'den ön onay almak zorunda; bu zorunluluk yerinde incelemelere yol açabiliyor ve bankaları eski ile yeni modellerini uzun süre paralel olarak işletmek durumunda bırakabiliyor.

1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek yeni kurallar çerçevesinde bankalar, iç modellerinde yaptıkları önemli değişiklikleri başvurularını sunduktan kısa süre sonra hayata geçirebilecek. Ayrıca bu değişikliklerin daha azı yerinde denetime konu olacak. Yeni bir modelin daha düşük risk ağırlıkları üretmesi halinde bankalar hızla onay alabilecek; ancak ECB yerinde değerlendirmesini tamamlayana dek sermaye avantajları sınırlı tutulacak.

ECB, "Yeni yaklaşım kapsamında yerinde incelemeler, ağırlıklı olarak daha yüksek risklerin yakın denetime tabi tutulmasını gerektirdiği durumlarda gerçekleştirilecek. Önemli model değişiklikleri artık otomatik olarak yerinde inceleme başlatmayacak" ifadelerini kullandı.

Avrupa Bankacılık Otoritesi da aynı gün yayımladığı ayrı yönergelerle önemli sayılan ve ECB onayına tabi tutulan model değişikliklerinin kapsamını daralttı. Euro bölgesinin en büyük 100'den fazla bankasını denetleyen ECB, hassas vakalarda bankaların yerinde incelemenin sonucunu beklemesi gereken standart onay sürecini uygulama seçeneğini saklı tuttuğunu belirtti.

ECB'nin geçen yıl gerçekleştirdiği 74 yerinde model denetiminin yüzde 90'ı, bankaların ilk model onayı veya önemli model değişikliği talepleri üzerine başlatılmıştı.