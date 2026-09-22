ECB Baş Ekonomisti Lane: Enflasyon daha uzun süre yüksek kalabilir

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi'nde enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyredebileceği uyarısında bulundu. Lane, enerji tarafındaki son hareketliliğin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Lane, yaptığı değerlendirmede petrolün yanı sıra doğalgaz fiyatlarında da ikinci bir artış dalgası görüldüğünü ifade etti. Bu dalganın enflasyonu daha yüksek ve daha kalıcı hale getirebileceğini söyleyen Lane, yüzde 2'lik hedefe doğru gerilemenin 2027'nin ortasından itibaren gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Gıda ve mallarda baskı artabilir

Lane, yeni enerji dalgasının etkilerinin genış bir alana yayılabileceğine dikkat çekti. Buna göre gıda fiyatları başta olmak üzere elektrik ve genel mal kalemlerinde yukarı yönlü baskı görülmesi bekleniyor. Hizmetler tarafındaki baskının ise daha sınırlı kalacağı öngörülüyor.

ECB, İran kaynaklı gelişmelerin enerji maliyetlerini sert şekilde yükseltmesinden bu yana iki kez faiz artırımına gitmişti. Politika yapıcıların önümüzdeki dönemde de sıkılaşma sinyali verdiği, bu ay yapılan artışın ardından ekim ayında çeyrek puanlık yeni bir adımın masada olduğu belirtiliyor.

Euro Bölgesi'nde kısa vadede enflasyonun %4 civarına çıkabileceği tahmin ediliyor. ECB'nin güncel projeksiyonları bu yıl için %3, gelecek yıl için %2,5 seviyesine işaret ediyor. Her iki oran da ECB'nin %2'lik hedefinin üzerinde kalıyor.

Büyüme için riskler ve destekler

Aşağı yönlü risklere de değinen Lane, sonbaharda şokun daha yoğun ve kalıcı hale gelmesi durumunda ekonominin olumsuz etkilenebileceğini söyledi. Daha hafif bir senaryoda ise tablonun daha iyimser olduğunu belirten Lane, Avrupa'nın bazı bölgelerinde yapılan güçlü kamu harcamalarının büyümeyi destekleyebileceğini ifade etti.