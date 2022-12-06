ECB baş ekonomistinden enflasyonda 'zirve' sinyali

Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, enflasyonda tepe noktasına ulaşılıp ulaşılmadığının belirsiz olduğunu, ancak bu noktaya yaklaşıldığını belirtirken, enflasyonu düşürmek için daha faiz artırımına ihtiyaç olacağını da savundu.

Milano Finanza gazetesine konuşan Lane, "Daha faiz artırımına ihtiyaç olmasını bekliyoruz. Ancak enflasyonu kontrol altına almak için gerekli faiz artırımının büyük bölümü yapıldı. Enflasyonda tepe noktasına yakın olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

15 Aralık'ta yapılacak ECB toplantısında 50 baz puan faiz artırımı taraftarı olup olmayacağı konusunda bilgi vermeyen Lane, "Hali hazırda yaptığımız faiz artırımlarının büyüklüğüne dikkate almalıyız. Bu toplantıda karar için temel farklı olacak" ifadelerini kullandı.

Doğalgaz fiyatlarındaki artış dikkate alındığında gelecek yılın başlarında bir miktar ekstra enflasyon görülmesi olasılığını dışlamadığını da anlatan Lane, enflasyonun cari yüksek seviyeden yüzde 2 hedefine geri dönmesinin "biraz uzun bir yolculuk" olacağına inandığını da vurguladı.