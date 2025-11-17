ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos’dan “borsa düzeltmesi” uyarısı

De Guindos, Euro Finans Haftası kapsamında Frankfurt’ta düzenlenen bir konferansta finansal istikrar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, finansal piyasaların varlık fiyatlarındaki güçlü ve korelasyonlu düzeltmelere karşı savunmasız olduğunu belirterek, küresel borsaların nisan ayındaki düşük seviyelerinden toparlanmasından bu yana ortaya çıkan iyimser havanın finansal piyasalardaki zaten yüksek olan değerlemeleri daha da yukarı çektiğini söyledi.

Pay piyasalarında “düzeltme riskine” karşı da uyaran de Guindos, buna yapay zeka ivmesi ile yüksek değerlemeli ABD teknoloji hisselerini tetikleyici faktör olarak gösterdi.

De Guindos, olumsuz ekonomik şokların, şirketlerin temerrütlerinin artmasına, değerleme düzeltmelerine ve özel fonlar ile yatırımcılarının zararına yol açabileceğini vurguladı.

Luis de Guindos, “Bir avuç büyük ABD teknoloji şirketinin pazarda yoğunlaşması ve karşılıklı bağlantıları artmaya devam ederek, piyasaları yapay zeka ile ilgili iş modellerine yönelik potansiyel şoklardan kaynaklanan risklere maruz bırakıyor.” dedi.

Piyasada ani bir düşüş olursa, Euro bölgesindeki banka dışı aktörlerin bilançolarının baskı altında kalacağını savunan de Guindos fonlardaki yüksek kaldıraç seviyelerinin, acil satış riskini artıracağını ve bunun da piyasa baskılarını daha da şiddetlendirebileceğini dile getirdi.

De Guindos, finansal istikrara yönelik diğer riskler arasında bazı sanayileşmiş ülkelerin yüksek borç seviyelerini ve ABD gümrük vergilerinin şirketler ve bankalar için olumsuz sonuçlarını gösterdi.