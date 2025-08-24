  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ECB Başkanı: Avrupa işgücü piyasası şokları beklenmedik şekilde iyi atlattı
Takip Et

ECB Başkanı: Avrupa işgücü piyasası şokları beklenmedik şekilde iyi atlattı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, Avrupa işgücü piyasasının küresel olumlu rüzgarlar ve yerel dinamiklerin yardımıyla son dönemdeki şokları beklenmedik şekilde iyi atlattığını söyledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ECB Başkanı: Avrupa işgücü piyasası şokları beklenmedik şekilde iyi atlattı
Takip Et

 

Lagarde, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda işgücü piyasasına ilişkin bir konuşma yaptı.

Büyük merkez bankalarının son dönemin en agresif sıkılaştırma adımlarını attığını belirten Lagarde, başlangıçta böylesine hızlı ve kapsamlı bir ayarlamanın işgücü piyasalarını nasıl etkileyeceği konusunda anlaşılır endişeler olduğunu aktardı.

Lagarde, tarihsel olarak dezenflasyonun bir maliyeti olduğunu, para politikası sıkılaşmasının işsizliği artırabileceğinden korkulduğunu dile getirdi.

Bunun yerine birçok kişinin beklediğinden çok farklı bir durumda olunduğuna işaret eden Lagarde, "Hem avro bölgesinde hem de ABD'de enflasyon keskin biçimde düştü ve bu istihdam açısından dikkate değer derecede düşük bir maliyetle gerçekleşti." dedi.

Lagarde, "Avrupa işgücü piyasası, küresel olumlu rüzgarların ve yerel güçlü yanların birleşiminin yardımıyla son dönemdeki şokları beklenmedik şekilde iyi atlattı." ifadelerini kullandı.

ECB Başkanı Lagarde, son dönemdeki dayanıklılığın kaynaklarını anlayarak bir sonraki şoka daha iyi hazırlanılabileceğine dikkati çekti.

İşgücü arzındaki artışa değinen Lagarde, salt demografi açısından bakıldığında Avrupa'nın işgücü arzını genişletme kapasitesinin sınırlı olduğunu aktardı.

Bölgede yabancı çalışanların sayısında ve katılım oranında görülen artışa işaret eden Lagarde, "Yabancı çalışanlar, 2022'de toplam işgücünün yalnızca yaklaşık yüzde 9’unu temsil etmelerine rağmen son üç yıldaki büyümenin yarısını oluşturdu. Bu katkı olmasaydı, işgücü piyasası koşulları daha sıkı ve üretim daha düşük olabilirdi." diye konuştu.

Lagarde, göçün, prensipte, belirli bölgelerde işgücü arzı sıkıntılarının hafifletilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini ancak tüm makul senaryolarda, yüksek göç varsayımıyla bile Avro Bölgesi'nde çalışma çağındaki nüfusun azalmaya devam edeceğini kaydetti.

Küresel Ekonomi
Suriye’de yeni banknotlar kademeli olarak piyasaya çıkacak
Suriye’de yeni banknotlar kademeli olarak piyasaya çıkacak
Ünlü kozmetik devi zor günler geçiriyor! Resmi satış sürecini sonlandırdı
Ünlü kozmetik devi zor günler geçiriyor! Resmi satış sürecini sonlandırdı
Kakao fiyatlarının artışı çikolatayı lüks haline getirdi! En hızlı pahalanan ürün oldu
Kakao fiyatlarının artışı çikolatayı lüks haline getirdi! En hızlı pahalanan ürün oldu
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem: Faiz indirimi için daha fazla veriye ihtiyaç var
Fed yetkililerinden 'faiz' için temkinli duruş: Daha fazla veriye ihtiyaç var
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi
İşten çıkarma dalgası büyüyor! Paramount tasarruf kapsamında personel azaltacak
İşten çıkarma dalgası büyüyor! Paramount tasarruf kapsamında personel azaltacak