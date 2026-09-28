ECB Başkanı Lagarde: 2027 ve 2028 enflasyonu beklenenden yüksek olacak

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, şokun göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu ancak enflasyonu kontrol altında tutmak için ölçülü bir tepkinin uygun görüldüğünü belirtti.

Lagarde, para politikasında bu yılın başında ortaya koyduğu orta yolun izlenmeye devam edildiğini ifade etti. 2027 ve 2028 enflasyon görünümünün birkaç ay önce beklenenden daha yüksek olacağını aktaran Lagarde, ileride daha yüksek enflasyon öngördüklerini ancak enflasyonun kalıcı hale geldiğine ilişkin henüz bir işaret bulunmadığını kaydetti.

Büyük teknolojik ilerlemelerin istihdamı azaltmadığını belirten Lagarde, yapay zekanın etkisi konusunda henüz kesin bir sonuca varılmadığını söyledi.

"Büyümeye yönelik riskler aşağı yönlü"

Lagarde, görünümün yüksek belirsizlikle çevrili olmaya devam ettiğini ifade etti. İmalat sektörünün güçlü performans gösterdiğini ve iş gücü piyasasının sağlamlığını koruduğunu aktaran Lagarde, büyümenin çoğu ülke ve sektöre geniş tabanlı şekilde yayıldığını belirtti.

Lagarde, enflasyona yönelik riskleri hâlâ yukarı, büyümeye yönelik riskleri ise aşağı yönlü gördüklerini bildirdi.