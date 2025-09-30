ECB Başkanı Lagarde: ABD'nin vergilerine rağmen Avrupa ekonomisi güçlü duruyor

Trump’ın politikalarıyla birlikte dolar zayıflarken euro güçlendi. Bu da ithalatı ucuzlatarak ECB’nin enflasyonu kontrol altında tutmasına katkı sağladı.

Helsinki’de düzenlenen merkez bankacılığı konferansında konuşan Lagarde, Trump’ın başlattığı ticaret savaşının, euro kullanan 20 ülkenin büyüme ve enflasyonu üzerindeki etkisinin tahmin edilenden daha hafif seyrettiğini belirtti.

"Nedeni güçlü euro ve Trump- AB arasındaki ticaret anlaşması"

Euronews'in aktardığına göre Lagarde, Bunun gerekçeleri arasında ise 'güçlü euro' ve Trump ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yapılan ticaret anlaşması olduğunu söyledi. Temmuz ayında varılan bu anlaşmayla tarifeler yüzde 15 ile sınırlandı ve yatırımları tehdit eden belirsizlik ortadan kaldırıldı.

“Bir yıl önce çoğu kişi ABD’nin tarifelerinin euro bölgesi ekonomisi üzerinde ciddi bir şok yaratacağını düşünüyordu. Ancak bu varsayımların bazıları gerçekleşmedi,” diyen Lagarde, enflasyon üzerindeki etkinin sınırlı kaldığını, büyümedeki yavaşlamanın ise 'görece ılımlı' olduğunu söyledi.

00:02



02:00

Devamı







Lagarde ayrıca, Avrupa hükümetlerinin büyümeyi destekleyici adımlar attığını hatırlatarak ECB’nin faiz politikasının 'doğru bir yerde' olduğunu ifade etti. ECB’nin bir sonraki toplantısı 30 Ekim’de yapılacak. Banka, 11 Eylül’deki son toplantısında politika faizini yüzde 2 seviyesinde sabit tutmuştu.

Trump’ın tarifelerine AB başlangıçta misilleme hazırlığı yapmış, ancak iş dünyasından gelen baskılar ve Ukrayna’ya verilen ABD desteğini riske atmama kaygısıyla bu adım askıya alınmıştı. Bu sayede Avrupa, yüksek maliyetler veya tedarik zinciri tıkanıklıkları yaşamadan ihtiyaç duyduğu hammaddelere erişmeye devam etti.



Lagarde, “Küresel tedarik zinciri baskıları sınırlı kalmaya devam ediyor ve euro bölgesinde darboğaz göstergeleri tarihsel ortalamalara yakın,” dedi.

Trump’ın politikalarıyla birlikte dolar zayıflarken euro güçlendi. Bu da ithalatı ucuzlatarak ECB’nin enflasyonu kontrol altında tutmasına katkı sağladı. Ağustos’ta yıllık enflasyon yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Trump’ın vergi politikaları ABD ekonomisinde daha büyük endişeler yaratmış durumda. Ülkede istihdam keskin şekilde yavaşlarken enflasyon yüksek seyrini sürdürüyor.

Avrupa Birliği ve üye devletler ise büyümeyi güçlendirmek için farklı adımlar attı. Mercosur (Arjantin, Brezilya, Bolivya, Paraguay ve Uruguay) ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmaları imzalandı. Rusya’dan gelen yeni tehdit algısıyla savunma harcamaları artırıldı. Almanya ise yıllarca ihmal edilen altyapıya büyük yatırım sözü verdi.

Buna rağmen büyüme düşük seviyelerde seyrediyor. İkinci çeyrekte çeyreklik bazda yalnızca yüzde 0,1’lik büyüme kaydedildi. Uzmanlara göre, tarifeler ve yarattığı belirsizlik 2025-2027 döneminde büyümeden yaklaşık 0,7 puan götürecek.