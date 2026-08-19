ECB Başkanı Lagarde: Avrupalı şirketler finansman açığıyla karşı karşıya

Euro Bölgesi şirketleri, küresel teknoloji yarışından kopmamak adına bu yılki toplam yatırımlarının yaklaşık %90'ını yapay zeka projelerine ayırmayı planlıyor. Ancak milyarlarca Euro'luk bu bütçelere rağmen ECB Başkanı Lagarde, asıl kritik meselenin harcamaların boyutu değil, bu yatırımların Avrupa genelinde homojen bir şekilde yayılmasını ve küresel ölçek kazanmasını sağlayacak uygun koşulların oluşturulamaması olduğunu vurguladı. Kıta genelinde doğan dijital yatırımların ortak bir ekosistem içinde büyümesi ve sanayiye entegre edilmesi gerekiyor.

Yatırımların önündeki iki yapısal barikat

Lagarde'a göre, şirketlerin büyüme aşamasında sermayeye erişememesinin ve yenilikçi hamlelerin tabana yayılamamasının önünde iki temel kurumsal barikat yer alıyor. Bunlardan birincisi Avrupa tek pazarındaki derin mevzuat parçalanması, ikincisi ise sermaye piyasalarındaki bölünmüş mali yapıdır. Üye ülkelerin ulusal sınırlarına sıkışmış finansal regülasyonları ve bütünleşememiş borsa sistemleri, dijital fonların sınır ötesine serbestçe akarak sinerji yaratmasını doğrudan engelliyor. Avrupa, kendi pazar yapısını radikal bir bütünleşme reformuyla tek bir finansal havuz haline getiremediği müddetçe, şirketlerin bireysel teknoloji atılımları küresel rakipler karşısında kalıcı bir avantaja dönüşmüyor. Sınır ötesi sermaye akışının önünün açılması, yerli üreticilerin ABD ve Asya merkezli teknoloji devleriyle rekabet edebilmesi açısından kritik bir esneklik eşiği olarak görülüyor. Bu mevzuat engelleri ortadan kaldırılmadığı takdirde, firmaların yenilikçi projelerinin start-up seviyesinde kalması ve küresel pazarda erimesi kaçınılmaz bir süreç haline geliyor. Bu durumun önüne geçilmesi için üye devletlerin ortak bir finansal irade göstermesi ve ulusal borsa kurallarını esnetmesi gerektiği kaydediliyor. Dolayısıyla, mevcut finansal tıkanıklığın çözümü sadece şirketlerin operasyonel büyümesini değil, aynı zamanda kıtanın ekonomik bağımsızlığını ve geleceğini de doğrudan etkiliyor.