ECB Başkanı Lagarde: Ticaret ortamı zorlu olmayı sürdürüyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, küresel ticaret ortamının yüksek tarifeler, güçlü euro ve dalgalı politika zemini nedeniyle zorlu olmaya devam ettiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşan Lagarde, özellikle ABD’de değişkenlik gösteren ticaret politikalarının Euro Bölgesi ihracatçıları açısından belirsizlik yarattığını vurguladı.

Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinin geçen yıl Avrupa Merkez Bankası’nın beklentilerinden daha hızlı büyüdüğünü belirterek, 2026 yılında ekonomik faaliyetin daha güçlü hanehalkı talebi ve artan yatırımlarla destekleneceğini ifade etti. Buna karşın ihracatçıların önümüzdeki dönemde de engeller ve belirsizliklerle karşı karşıya kalacağını dile getirdi.

"Ticaret ortamı daha yüksek tarifeler, daha güçlü bir euro ve kalıcı şekilde dalgalı küresel politika ortamı nedeniyle zorlu olmaya devam ediyor" diyen Lagarde, dış talep tarafındaki risklere dikkat çekti.

Lagarde, enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmesinde, gıda enflasyonunun da gerilemeyi sürdürmesinin ve 2026 sonlarına doğru yüzde 2’nin bir miktar üzerinde dengelenmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Lagarde, ekonomik faaliyetin ise güçlü işgücü piyasası sayesinde artan ücret gelirleriyle destekleneceğini belirtti. Buna ek olarak savunma, altyapı ve dijital teknolojilere yönelik yatırımların da büyümeye katkı sağlayacağını vurguladı.