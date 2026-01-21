ECB Başkanı Lagarde, Trump’ın tehditlerini değerlendirdi: Belirsizlik yeniden gündemde

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında CNN’e demeç verdi. Lagarde Trump'ın tehditlerini, "daha önce izlediğimiz bir film" olarak nitelendirdi.

Lagarde, tarifelerin kendisinden çok yarattığı belirsizliğin daha önemli olduğuna dikkat çekerek, ABD ile Avrupa arasındaki güvenin zedelendiğini ifade etti. Şirketlerin her iki bölgede de yeni vergilerin dolaylı etkilerini hesaplamakta zorlandığını belirten Lagarde, "Tarifelerden daha önemli olan, yeniden gördüğümüz artan belirsizliktir" dedi.

Trump’ın Avrupa ülkelerine karşı olası adımlarının, Avrupa Merkez Bankası’nın önümüzdeki yıllara ilişkin olumlu enflasyon ve ekonomik büyüme beklentilerini zorlayabileceği belirtildi. Euro Bölgesi şimdiye kadar artan korumacılığa karşı direnç gösterse de, yetkililer risklerin yüksek kalmaya devam ettiğini vurguluyor.

Lagarde, Avrupa’da para politikasının son dönemde "oldukça öngörülebilir" hale geldiğini, enflasyonun ve temel borçlanma faizlerinin yüzde 2 seviyesinde bulunduğunu söyledi. Faiz oranlarının haziran ayından bu yana sabit tutulduğunu belirten Lagarde, piyasalarda da yeni bir adım beklentisi olmadığını kaydetti.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau ise yeni tarifelerin etkilerinin değerlendirilmesi gerektiğini, ancak fiyatlar üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını öngördüğünü dile getirdi. Lagarde, ABD ile Avrupa arasındaki ticari bağların çok derin olduğuna işaret ederek, bu ilişkinin zedelenmesinin sağlıklı iş politikalarına katkı sağlamayacağını vurguladı.