ECB Başkanı Lagarde’dan “erken ayrılık” iddialarına yanıt

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Wall Street Journal'a verdiği röportajda erken ayrılış haberlerine karşın görev süresinin sonuna kadar ECB'de kalmayı beklediğini açıkladı.

ECB Başkanı Lagarde, "Bu yıllara geriye baktığımda çok şey başardığımızı düşünüyorum. Bunları pekiştirip gerçekten sağlam ve güvenilir bir zemine oturtmamız gerekiyor. Bu nedenle temel beklentim, görev süremin sonuna kadar devam etmek" dedi.

WSJ’ye verdiği röportajda Lagarde, fiyat ve finansal istikrarı sağlamak, Euro’yu korumak ve Avrupa’nın geleceğine uygun hale getirmek gibi misyonlarını hatırlatarak, bunların tamamlanmasının görev süresinin sonuna kadar süreceğini söyledi.

Ayrıca görevden ayrıldıktan sonra Dünya Ekonomik Forumu gibi farklı seçenekleri değerlendirebileceğini ifade etti.