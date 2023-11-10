ECB Başkanı Lagarde'dan faiz mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin faiz oranlarını tarihi yüksek seviyelerde yeterince uzun süre tutması durumunda enflasyonun yüzde 2'lik hedefe gerileyebileceğini açıkladı.

Lagarde, Financial Times'ın düzenlediği bir organizasyonda yaptığı konuşmada, "Eğer yeterince uzun süre korunursa, ki bu uzun süre önemsiz değil, inanıyoruz ki faiz oranları bizi orta vadeli yüzde 2 hedefine ulaştırabilecek seviyede" dedi.

Başkan Lagarde ayrıca, "Eğer büyük şoklar gelirse, faiz seviyesini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağız" dedi.

Mevduat faizini geçen ay yüzde 4'te sabit tutan ECB, enflasyonun 2024'ün çoğunda yaklaşık yüzde 3 seviyesinde seyretmesini ve 2025'te hedeflenen yüzde 2 seviyesine düşmesini bekliyor.