ECB Başkanı Lagarde’dan Fed bağımsızlığı uyarısı: Dünya için çok ciddi bir tehlike olur

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde sert bir uyarıda bulunarak, Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell veya Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u görevden almaya yönelik herhangi bir hareketinin hem ABD hem de küresel ekonomiler için "çok ciddi bir tehlike" oluşturacağını söyledi.

Fed'in bağımsızlığı için kritik uyarı

Fransız yayın kuruluşu Radio Classique'ye konuşan Lagarde, özellikle dünyanın en büyük ekonomisinde merkez bankası bağımsızlığının önemini vurguladı.

"Dünyanın dengesi için endişe verici olabilir"

Lagarde, "Eğer ABD'nin para politikası bağımsız olmaktan çıkar ve şu ya da bu kişinin diktelerine bağımlı hale gelirse, Amerikan ekonomisinin ve dünyanın dengesi üzerindeki etkisinin çok endişe verici olabileceğine inanıyorum" dedi.

Lagarde'ın yorumları, Trump'ın Fed'e yönelik eleştirilerini yoğunlaştırdığı ve faiz oranlarını düşürmesi için baskı yaptığı bir dönemde geldi.

Analistler yatırımcı güvenini sarsabileceği yorumunu yapıyor

Analistler, Fed'in bağımsızlığını zedelemenin yatırımcı güvenini sarsabileceği, piyasa oynaklığını artırabileceği ve ABD'nin yurtdışındaki ekonomik kredibilitesine zarar verebileceği konusunda uyarıyor.