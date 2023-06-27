ECB Başkanı Lagarde'dan 'yüksek enflasyon' mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun hala çok yüksek olduğunu söyledi. Portekiz'in Sintra kentindeki ECB Forum'unda konuşan Lagarde, enflasyonun uzun süre yüksek kalmaya devam edeceğini belirtti ancak Euro Bölgesi'nde enflasyon zorluğunun doğasının değiştiğine işaret etti.

Lagarde, başlangıçta enflasyonu yükselten şokların azalması ve para politikası eylemlerinin ekonomiye yansımasıyla enflasyonda düşüş gördüklerini ancak bu şokların geçişkenliğini devam etmesinin enflasyondaki düşüşün yavaşlamasına ve sürecin kalıcı olmasına neden olduğunu kaydetti.

Lagarde, enflasyon beklentilerindeki çıpanın çözülmesiyle beslenen sarmala yol açmaması için para politikası yapıcılarının bu dinaamiği kararlı şekilde ele alması gerektiğini vurguladı.

ECB başkanı, enflasyonla mücadelede tereddüt edilmemesi gerektiğine vurgu yaparak henüz zafer ilan etme noktasında olmadıklarını kaydetti ve faizleri Temmuz'da artırmaya devam edeceklerini belirtti.