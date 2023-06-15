ECB Başkanı Lagarde'den faiz açıklaması: Henüz varış noktamızda değiliz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'ndan art arda sekizinci kez faiz artırım kararı çıkmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, her zamanki gibi önce para politikası kararlarını okuyarak başlayan Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin bugün 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdığını, bunun, enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2'ye indirmeyi hedeflediğini yineledi.

ECB'nin enflasyona karşı işlerinin bitmediğini belirten Lagarde, Banka'nın ana faiz oranlarının, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine zamanında geri dönmesini sağlamak için yeterince kısıtlayıcı seviyelere getirileceğini ve gerektiği sürece bu seviyelerde tutulacağını vurguladı.

Lagarde, "Bitti mi? Yolculuğu (enflasyon karşısında faiz artırımı) bitirdik mi? Hayır. Henüz varış noktamızda değiliz. Hala kat etmemiz gereken mesafe var mı? Evet, hala kat etmemiz gereken mesafe var." diye konuştu.

Ana çizgilerinde önemli bir değişiklik olmadığı sürece temmuz ayında faiz oranlarını artırmaya devam etmelerinin "çok muhtemel" olduğunu belirten Lagarde, " Sizin de anlayabileceğiniz gibi, ara vermeyi düşünmüyoruz." dedi.

Lagarde, mayısta Euro Bölgesi’nde enflasyonun düşüşünü iyiye işaret olarak görerek, enflasyonun halen çok yüksek olduğunu ve Euro Bölgesi’nde insanları zorladığını dile getirdi.

Fiyat baskısının yüksek olduğunu vurgulayan Lagarde, "Ücret baskısı (çalışan ücret artışları), enflasyonun giderek daha önemli bir itici gücü haline geldi.” değerlendirmesinde bulundu.

Lagarde, bir gazetecinin ECB'nin sonraki planlarına ve Banka'nın Fed'in faiz artırımına ara vermesini takip edip etmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, enflasyon hedefine henüz ulaşılmadığına dikkati çekerek, “ECB, elindeki verileri her konsey toplantısında yeniden değerlendirecek. İşimiz henüz bitmedi. Kararlarımızı verirken verileri izlemeye devam edeceğiz.” cevabını verdi.

Christine Lagarde, ECB’nin ekonomik büyüme tahminlerinin aşağı yönlü olarak revize edildiğini belirterek, ekonomi üzerindeki risklerin halen belirsiz olduğunu ve kısa dönemde daralmanın devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Temmuz 2022'den beri faiz oranlarını toplam 400 az puan artırdı

ECB, bugün 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak, yüksek enflasyonla mücadele de faiz oranlarını art arda sekizinci kez yükseltti.

Banka, refinansman faizini yüzde 4'e, mevduat faizini yüzde 3,50'ye ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,25'e yükseltti.

Para piyasaları, çoğunlukla 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlarken, önceki faiz artışlarının Euro Bölgesi ekonomisinde "teknik resesyon" ile etkisini göstermeye başlamasına karşın ECB'nin faiz oranlarını artırmaya devam etmesi dikkati çekti.

ECB'nin faiz artırım hamlesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) art arda 10 kez faiz artırdıktan sonra dün politika faizini 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutarak artırımlara ara vermesinin ardından geldi.

ECB, aldığı 8. faiz artırımı kararıyla Euro Bölgesi'nde geçen ay yüzde 6,1 olan enflasyonun daha da artmasına tepki verirken gelecekte daha fazla politika sıkılaştırmasının da sinyalini verdi.

Çekirdek enflasyon

ECB, faiz kararıyla birlikte Euro Bölgesi enflasyon ve büyüme tahminini de yayınladı.

Bankanın enflasyon tahminleri, bu yıl için yüzde 5,3’ten yüzde 5,4’e ve 2024 için yüzde 2,9’dan yüzde 3’e yükseltildi. 2025 yılı için ise yüzde 2,2 olarak açıklandı.

Bankanın, özellikle değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon tahmininin önceki tahminlerin üzerinde olması dikkati çekti.

Çekirdek enflasyona ilişkin tahminler bu yıl için yüzde 4,6’dan yüzde 5,1'e yükseltildi. Gelecek yıl için de yüzde 2,5’ten yüzde 3’e ve 2025 için de yüzde 2,2’den yüzde 2,3’e revize edildi.

ECB ayrıca bu yıl ve gelecek yıl için Euro Bölgesi büyüme tahminlerini de aşağı yönlü revize etti.

Euro Bölgesi ekonomisinin 2023 büyüme tahmini, yüzde 1’den 0,9’a ve 2024 için yüzde 1,6’dan 1,5’e çekildi.

Bu arada, Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7 olan yıllık enflasyon, mayısta da yüzde 6,1 seviyesinde belirlenmişti.