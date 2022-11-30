ECB: Bitcoin yapay olarak destekleniyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Bitcoin'in yapay bir şekilde desteklendiğini ve regülatörler veya finansal şirketler tarafından meşrulaştırılmaması gerektiğini bildirdi.

Ulrich Bindseil ve Juergen Schaff tarafından hazırlanan ve ECB tarafından bugün yayınlanan blog yazısında, Bitcoin fiyatının hali hazırda istikrar kazanmış görünmesinin "İlgisizliğe giden yol öncesinde yapay bir şekilde uyarılmış son bir nefes" olduğu savunuldu.

Bindseil ve Schaff makalelerinde, "Büyük Bitcoin yatırımcıları pozitif havanın, hoşnutluğun sürmesini sağlamak için güçlü yaratıcılıklara sahipler. 2020 yılı sonunda tekil şirketler Bitcoini desteklemeye başladılar. Bazı girişim sermayesi şirketleri hala yoğun şekilde yatırım yapıyorlar" ifadelerine de yer verdiler.