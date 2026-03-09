ECB, enerji fiyatlarındaki yükselişe daha az sabırlı davranabilir

Para piyasalarında Avrupa Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası ve İsveç Riksbank’ın yıl sonuna kadar faiz artıracağı beklentisi güçlenirken, İngiltere Merkez Bankası’nın 2027’de sıkılaşma döngüsüne katılması öngörülüyor.

Ham petrolün 119 doların üzerine çıkması, 2022’deki enerji şokunu hatırlattı. O dönemde Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Avrupa bankalarının geç harekete geçmesi enflasyonun hızla yayılmasına yol açmıştı. Pictet Wealth Management’tan Frederik Ducrozet, “Bu travma hala canlı, yeni bir arz şoku ihtimali göz ardı edilemez” dedi.

ECB’nin Haziran veya Temmuz aylarındaa , ardından Aralık ayında faiz artırması bekleniyor. Riksbank’ın sonbaharda bir ya da iki kez adım atabileceği, SNB’nin ise ekim ayında harekete geçebileceği öngörülüyor. Ancak ekonomistler, piyasaların fazla ileri gittiği uyarısında bulunuyor. UBS’ten Reinhard Cluse, ECB’nin geleneksel olarak enerji şoklarını “görmezden geldiğini” hatırlatarak, kalıcı fiyat baskısı oluşursa bu yaklaşımın değişebileceğini söyledi.

Nomura’dan Marco Brancolini ise 2022’deki gecikmenin tekrarlanmak istenmediğini, bu nedenle ECB’nin daha az sabırlı davranacağını belirtti. Öte yandan İsviçre frangının güçlenmesi SNB’nin faiz artışını sınırlayabilir. Andromeda Capital’den Alberto Gallo ise piyasadaki fiyatlamaların, önceki faiz indirim beklentilerinin hızla çözülmesinden kaynaklandığını ifade etti.