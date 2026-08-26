ECB: Enflasyon 2026 sonuna kadar hedefin üstünde kalacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, 2026 yılının ikinci yarısı için enflasyon beklentilerini yükseltti. Schnabel, enflasyonun uzun bir süre boyunca ECB'nin %2'lik hedefinin üzerinde seyretmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Mevcut verilere göre, enflasyonun 2026 sonunda %4 seviyelerine ulaşması bekleniyor. ECB'nin ikincil etkilerin (güçlü maliyet baskıları ve ücret enflasyonu) erken aşamada önüne geçmesi gerektiğini vurgulayan Schnabel, enflasyonist baskıların kalıcı hale gelmesi durumunda ekonomik dengelerin bozulabileceği uyarısında bulundu.

Doğal gaz krizi: Özellikle endişe verici

Ekonomik toparlanmanın ivme kazandığı bir dönemde, enerji piyasalarındaki belirsizlikler Schnabel'ın en önemli endişe kaynağı. Özellikle Orta Doğu'daki çatışmanın uzaması nedeniyle doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmalar ve arz güvenliği riskleri, Schnabel tarafından "özellikle endişe verici" olarak nitelendirildi. Enerji maliyetlerindeki bu artışın, enflasyonist baskıları derinleştireceği ve maliyet baskılarının gıda, hizmet ve endüstriyel ürünlere yayılma riski taşıdığına dikkat çekildi. Bu durum, ECB'nin para politikası kararlarını verirken enerji piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip etmesini zorunlu kılıyor.

Faiz kararları ‘veriye bağımlı’ ve sıkılaşma devam ediyor

ECB'nin para politikasındaki sıkılaşma temposu konusunda net bir rota çizen Schnabel, kararların katı bir takvime bağlı olmadığını, tamamen gelecek ekonomik verilere göre şekilleneceğini belirtti. Enflasyon verileri, enerji fiyatlarındaki hareketlilik ve büyüme göstergeleri, faiz artış hızını belirleyecek ana unsurlar olarak öne çıkıyor. Schnabel ayrıca, piyasa oyuncularının ECB'nin politika tepkilerini öngörmesine olanak tanıyan reaksiyon fonksiyonunu iyi anladığını ifade ederek, piyasa beklentilerinin yönetilebilir olduğunu ima etti. Bu durum, ECB'nin iletişim stratejisinin etkili olduğunu ve piyasa istikrarının korunduğunu gösteriyor.

Schnabel'in açıklamaları, Euro Bölgesi'nde faiz oranlarının ne kadar süre yüksek seviyede kalacağı konusundaki spekülasyonları yeniden ateşledi. Yatırımcılar, enflasyon verileri ve enerji fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ederken, ECB'nin önümüzdeki toplantılarına odaklanıyor. Özellikle doğal gaz arzındaki olası aksaklıkların enflasyon üzerindeki etkisi, politika yapıcılar için kritik bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor. ECB, Haziran ayında faizleri 25 baz puan artırarak sıkılaşmaya başladı ve bu kararın devam edip etmeyeceği tamamen gelen verilerle netleşecek.