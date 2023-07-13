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ECB, faiz artışına devam edecek

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), enflasyonun düşürülebilmesi amacıyla politika faizinin artırılmasına devam edebileceği bildirildi.

Haber Merkezi
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ECB Yönetim Konseyi’nin 14-15 Haziran tarihinde düzenlendiği para politikası toplantısının özet metninde, para politikası faizinin artırılmasına devam edilmesinin değerlendirildiği belirtildi.

Para politikasının, enflasyonu zamanında hedeflenen seviyeye geri getirilebilmesi için daha fazla zemine sahip olduğu kaydedilen özette, “Yönetim Konseyi'nin gerekirse temmuz ayından sonra faiz oranlarını artırmayı düşünebileceği görüşü oluştu.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada merkez bankasının para politikasının istikametine ilişkin kararlarının, ekonomiye ilişkin gerçekleşecek verilerin ileri tarihlerdeki toplantılarda değerlendirilmesinden sonra verileceği kaydedildi.

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