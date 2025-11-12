ECB: Faiz artışları düşük gelirli haneleri daha sert vurdu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekonomistleri, Temmuz 2022’den itibaren uygulanan faiz artışlarının düşük gelirli haneler üzerinde daha olumsuz etkiler yarattığını açıkladı. Banka, enflasyonu dizginlemek amacıyla Haziran 2022’deki yüzde -0,5 seviyesinden başlayarak Eylül 2023’te yüzde 4’e kadar faiz artırımı gerçekleştirmişti. Bu süreçte enflasyon Ekim 2022’de yıllık yüzde 10,6 ile zirveye ulaşmıştı.

Faiz artışları, borçluların daha fazla gelirini kredi ödemelerine ayırmasına neden olarak; tüketimi azaltıyor ve enflasyonu düşürmeye yardımcı oluyor. Ancak ECB’ye göre bu baskı, özellikle değişken faizli konut kredilerine sahip olan düşük gelirli kesimde daha yoğun hissedildi. Zengin haneler ise genellikle uzun vadeli sabit faizli kredileri tercih ediyor.

ECB ekonomistleri, "Alt gelir grubundaki konut kredisi sahipleri, daha yüksek faiz riski taşıyor. Bu, hem değişken faizli kredi oranlarının yüksekliğinden hem de sabit faizli kredilerin vade sonuna ulaşmasından kaynaklanıyor" değerlendirmesinde bulunarak şunları belirtti:

“Bu farklılık, geleneksel eşitsizlik ölçütlerinde büyük değişim olarak görülmese de gelir eşitsizliği algısının artmasına neden olmuş olabilir. Özellikle yüksek enflasyon döneminde, faiz politikalarının sosyal etkileri daha görünür hale geliyor.”