ECB, faizle birlikte büyüme tahminlerini de aşağı çekti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyon ve ekonomik büyümedeki yavaşlamayla birlikte faizleri aşağı çekti, ancak bir sonraki adımına ilişkin neredeyse hiçbir ipucu vermedi. ECB mevduat faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan düşürerek %3.75'ten %3.5'e indirirken, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi. Yatırımcıların dikkati gelecek aylardaki faiz adımlarına çevrilse de banka kararların toplantı bazında alınacağı ve belirli bir faiz patikasına dair önceden taahhütte bulunulmayacağı yönündeki yönlendirmesine bağlı kaldı. ECB politika faizini uzun süredir üzerinde çalışılan teknik bir ayarlamayla 60 baz puan daha düşürerek, %4.25'ten %3.65'e indirdi. İki faiz oranı arasındaki fark Eylül 2019'dan bu yana 50 baz puan tutulmuştu ancak ECB Mart ayında yaptığı açıklamada faiz koridorunu Eylül ayından itibaren 15 baz puana indirmeyi planladığını duyurmuştu. Reuters anketine katılan ekonomistler de politika faizinin 60 baz puan indirilmesini, mevduat faizininse 25 baz puan indirilmesini bekliyorlardı. Banka refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini uzun süredir üzerinde çalışılan teknik bir ayarlamayla 60 puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 3,90’a indirdi.

Enflasyon tahmini değişmedi

Böylece, para politikasına yönelik yılın altıncı toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana ikinci indirim geldi. ECB, Haziran 2024’te 5 yıl sonra 3 temel politika faizini 25 baz puan indirmişti. ECB üç ayda bir güncellediği ekonomik büyüme tahminlerine göre, 2024 GSYH büyüme tahminini %0.9’dan % 0.8’e, 2025 GSYH büyüme tahminini %1.4’ten %1.3’e, 2026 GSYH büyüme tahminini ise %1.6’dan yüzde 1.5’e düşürdü. ECB 2024, 2025 ve 2026 enflasyon tahminlerini ise sabit tuttuğunu açıkladı. Banka çekirdek enflasyona ilişkin 2024 ve 2025 tahminlerini ise yukarı yönlü güncelledi. Faiz kararı metninde ECB, son enflasyon verilerinin geniş ölçüde beklendiği gibi geldiği ve ECB'nin son ekip projeksiyonunun önceki enflasyon görünümünü teyit ettiği belirtilerek, bu nedenle kısıtlayıcı para politikasının gevşetilmesinin "uygun" olduğu ifade edildi. ECB’nin uyguladığı para politikasının finansman koşullarını kısıtlayıcı tuttuğuna yer verilen açıklamada, "ECB Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edecektir" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Yönetim Konseyi’nin belirli bir faiz patikası için önceden taahhütte bulunmayacağı tekrarlandı.

“ECB’nin bir sonraki faiz indirimi Aralık’ta gelir”

Tressis baş ekonomisti Daniel Lacalle, ECB’nin bir sonraki faiz indirimini Aralık ayında yapacağını ve yatırımcıların “yıl sonuna kadar üç faiz indirimi beklememesi gerektiğini” söyledi. Lacalle, ECB'nin faiz indirimleri konusunda “ihtiyatlı” olmasını beklediğini çünkü Tressis'in tahminlerinin resesyon olasılığının “son derece düşük” olduğunu gösterdiğini belirtti. S&P Global Ratings'in EMEA bölgesi baş ekonomisti Sylvain Broyer, “ECB beklendiği gibi 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitti ve ek bir politika yönlendirmesi yapmadı. Ücret artışının verimliliğin çok üzerinde seyrettiği ve hizmet enflasyonunun yeniden yükselişe geçtiği bu aşamada yönetim konseyinin faiz indirim hızını artırması ya da daha fazla faiz indirimine gitmesi için bir neden yok” dedi.

Lagarde: Çekirdek enflasyon bileşenlerine karşı dikkatli olunmalı

ECB Başkanı Christine Lagarde faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında istihdam piyasası dayanıklı ve büyümeye yönelik risklerin enflasyon bileşenlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini, ücretler ve ticaret gerilimlerinin enflasyon için potansiyel yukarı yönlü riskler olduğunu belirten Lagarde dünkü toplantıdaki kararın oy birliğiyle alındığını söyledi. Lagarde enflasyonun eylülde düşeceğini, dördüncü çeyrekte ise tekrar yükseleceğini aşağı yönlü olduğunu söyledi. Çekirdek belirtti. Faizlerin düşüş patikasında olduğunun oldukça aşikar olduğunu belirten Lagarde ekim dair hiçbir taahhüt ayındaki toplantıya vermeyeceklerini söyledi.