ECB faizleri 25 baz puan artırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi toplantısında mevduat faizini 25 baz puan daha artırarak tarihi bir seviyeye yükseltti ve kötüleşen ekonomik koşullarda enflasyonu düşürmek için daha fazla artışa ihtiyaç olup olmayacağı konusunda seçeneklerini açık tuttu. Bununla birlikte faizlerin yeterince kısıtlayıcı seviyelere "getirileceği" yönündeki yönlendirmeye bu toplantı sonrasındaki bildiride yer vermedi.

Dokuzuncu kez faiz tetiğine bastı

Art arda dokuzuncu kez yapılan artışla, ECB'nin bankaların mevduatlarına ödediği faiz oranı yüzde 3.50'den 3.75'e çıkarıldı. Bu, euro banknot ve madeni paraların henüz tedavüle girmediği 2001 yılından bu yana görülen en yüksek oran.

ECB, Yönetim Konseyi toplantısı sonrasındaki açıklamasında daha fazla artışa dair net bir ipucu çıkarmadı. ECB, "Yönetim Konseyi'nin gelecekteki kararları, ECB'nin temel faiz oranlarının yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacaktır" dedi. Haziran ayındaki açıklamasında ECB, faiz oranlarının yeterince kısıtlayıcı seviyelere "getirileceğini" söylemişti, bu da daha fazla artış anlamına geliyordu.

ECB'nin faiz kararının ardından Euro/dolar paritesi 1,1098 seviyesine kadar geriledi, TSİ 15:28 sularında 1,11015 seviyesinde seyrediyordu.



Lagarde da kapıyı araladı ama...

Konuşmasına “Enflasyon hala çok yüksek” vurgusuyla başlayan ECB Başkanı Lagarde, “Gelecek kararlarımız ana politika faizinin enflasyon hedeflerimize dönüş için yeterli derecede kısıtlayıcı olacak şekilde verilmeye devam edecek. Faiz kararlarımız enflasyon görünümü, ekonomik veriler, dinamikler ve para politikalarının etkisine göre verilecek” diyerek eylüle açık kapı bırakmış oldu.

Verilerin ve ECB’nin verileri değerlendirmesinin daha ne kadar faiz artışı gerekeceğine ışık tutacağını söyleyen Lagarde, bu değerlendirmenin aydan aya değişebileceğini söyledi. “Faiz artırabilir, sonra pas geçebiliriz. Eylülde verilen karar, sonraki ay bu kararın değişmeyeceği anlamına gelmez” diyerek, sıkılaşma döngüsünün enflasyonun hedefine sıkı sıkıya bağlı kalacağına vurgu yaptı.