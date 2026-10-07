ECB Fransa tahvilleri için müdahale edecek mi?

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Fransa'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi tahvil piyasasındaki tartışmayı da alevlendirdi.

Adaylardan Jean-Luc Melenchon, ECB ve Fransa Merkez Bankası'nın elindeki Fransız borçlarının silinmesini istiyor. Marine Le Pen ise ECB'nin faiz yükünü hafifletmek için adım atması gerektiğini savunuyor.

Tartışma o kadar büyüdü ki Fransa Merkez Bankası geçen ay tahvil sattığı yönündeki iddiaları reddetti. Ardından konu kişisel suçlamaya döndü. Melenchon, 2027'de kazanırsa ECB üyesi Moulin'i Fransa'ya karşı spekülasyon ile suçlayacağını açıkladı. Moulin ise "İstifa etmem, bağımsızlığı savunurum" yanıtını verdi.

Asıl baskı bütçeden geliyor

Piyasanın asıl korkusu seçimden çok bütçe. Hükümet açığı %5,4'ten %5'e indirmeyi hedefliyor. Bunun için harcama kesintisi ve vergi artışı şart. Azınlık hükümetinin bu planı nasıl geçireceği belirsiz.

Bu belirsizlikle Fransız tahvillerinde satış geldi. 10 yıllıkta Almanya ile makas 160 baz puana kadar açıldı. Salı günü gelen alımlarla fark 127 baz puana indi. Yüksek faiz seviyesi alıcıyı yeniden piyasaya çekti.

ECB kapıyı kapattı

Gözler ECB'ye çevrilince Yönetim Konseyi üyesi Emmanuel Moulin noktayı koydu.

Moulin'e göre tablo ciddi ama ECB'lik bir durum yok. ECB'nin işi bütçe açıklarını kapatmak değil, enflasyonu %2'de tutmak. Bu yüzden Fransa için bir müdahale planı masada değil.

Moulin, çözümün Paris'te olduğunu söylüyor. Bütçe geçerse ve açık %5'in üzerine çıkmazsa piyasadaki baskı azalacak. Aksi halde makasın yeniden açılması ve seçim yaklaştıkça dalgalanmanın sürmesi bekleniyor.