ECB: Krediye erişim 2011 borç krizinden bu yana en sıkı durumda

Euro Bölgesinde şirketlerin krediye erişimine yönelik kısıtlamalar 2011 Avrupa borç krizinden beri görülen en sert şekilde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılan ankette fonlama faizleri arttıkça krediye erişimde daha fazla kısıtlama görülebileceği ifade edildi.

Ekonomik görünüme sektöre veya firmaya özgü duruma ilişkin risk algılarının artması, bankaların azalan risk toleransı ve artan fon maliyetleri sebebiyle Euro bölgesinde bankalar firmalara verdikleri kredilerdeki standartları sıkılaştırmaya devam etti.

ECB'nin Banka Kredilendirme Anketi'ne göre, yüksek faiz oranları ve düşük tüketici güveni nedeniyle Avrupa bölgesinde ipotek talebinde rekor düşüş yaşanırken şirketler ve hane halkının krediye olan talebide düştü.

Ankete katılan bankaların yüzde 26'sı, geçen yılın son çeyreğinde şirketlere verilen kredileri onaylamak için belirledikleri standartlarda 2011 Avrupa borç krizinden beri görülen en kısıtlayıcı konumda olduklarını belirtti. Bu bankaların şirketlere kredi verirken daha temkinli oldukları anlamına geliyor.

Şirketlerin kredi kullanımlarına yönelik sıkılaştırma eğilimi tüketici kredileri içinde geçerli olurken, bankalar bu eğilimin 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam etmesini bekliyor.