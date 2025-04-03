ECB tutanakları: Hem 'indirim' hem 'pas' masada!

Avrupa Merkez Bankası (ECB), belirsizlikler karşısında temkinli olmanın, faiz oranlarını derhal ayarlamak anlamına gelmeyeceğini açıkladı. Tutanaklar, tarifelerin büyüme ve enflasyona etkileri konusunda endişeleri ortaya koydu.

ECB'nin 5-6 Mart tarihli toplantısının tutanakları yayımlandı.

Tutanaklarda, "Ufukta görünen muhtemel şokların, artan ticaret gerginlikleri ve daha genel olarak belirsizlik de dahil olmak üzere, büyümeyi önemli ölçüde etkileme riski taşıdığı vurgulandı. Bu faktörlerin orta vadede enflasyon hedefini aşma riskini artırabileceği ileri sürüldü." denildi.

ECB, "ABD tarifeleri ve misilleme önlemlerinin birleşimi, özellikle yakın vadede enflasyon için yukarı yönlü riskler de oluşturabilir" diye ekledi.

Belirsizliklerin politika belirlemede ve özellikle iletişimde dikkatli olunması gerektiğine işaret edilen Tutanaklarda, "Belirsizlik karşısında temkinli olmak, faiz oranlarını derhal ayarlamak anlamına gelmez." değerlendirmesi yapıldı.

Tutanaklarda, para politikasının kısıtlayıcı olduğundan emin olmanın artık mümkün olmadığı savunuldu.

ECB, nisan toplantısı için hem indirim hem de duraklamanın masada olduğuna işaret etti.

ECB'nin ilk toplantısı 17 Nisan'da gerçekleştirilecek.