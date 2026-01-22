ECB tutanaklarında ‘sabır’ öne çıktı

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) son toplantısına ait tutanaklar, Yönetim Konseyi üyeleri arasında genel olarak temkinli ve sabırlı bir duruşun öne çıktığını ortaya koydu.

Üyelerin çoğu enflasyon risklerini dengeli görürken, bazı üyeler risklerin yukarı yönlü kaymaya başladığına dikkat çekti. Diğerleri ise aşağı yönlü baskıların hâlen etkili olduğunu savundu.

Konsey, para politikasında her iki yönde de tam esnekliğin korunmasının önemini vurgularken, hizmet enflasyonu ve ücret artışlarının beklenen yavaşlamaya işaret edip etmediğinin yakından izlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Finansal istikrara yönelik endişelerin yaygın olduğu tutanaklarda, hizmet enflasyonunun para politikasına en duyarlı kalem olduğu belirtildi.

Bu çerçevede, baz senaryo altında politika faizlerinin mevcut seviyelerde korunmasının bazı üyeler tarafından sağlam bir yaklaşım olarak değerlendirildiği aktarıldı.