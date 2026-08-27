ECB tutanaklarında yeni faiz artışı sinyali

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Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 22-23 Temmuz 2026 tarihli Yönetim Konseyi toplantı tutanakları, üyelerin üç temel faiz oranını sabit tutma konusunda uzlaştığını, ancak enflasyon görünümünün belirgin biçimde iyileşmemesi halinde yeni bir faiz artışının muhtemelen gerekli olabileceğini ortaya koydu.

Üyeler, temmuz toplantısındaki duraklamanın sıkılaştırma döngüsünün sona erdiği anlamına gelmediğinin açık biçimde anlatılması gerektiğini vurguladı.

Tutanaklara göre tüm üyeler, ECB Başekonomisti Philip Lane'in üç temel politika faizinin değiştirilmemesi yönündeki önerisini destekledi. Yüksek belirsizliğin devam ettiği ve enerji şokunun enflasyon üzerindeki tam etkisinin henüz ortaya çıkmadığı belirtilirken, haziranda mevduat faizinde yapılan artışın ardından faizleri sabit tutmanın Konsey'e Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan belirsizliği değerlendirmek için uygun bir konum sağladığı ifade edildi.

Faize ara verilmesini destekleyen unsurlar

Üyeler, haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması, çekirdek enflasyon baskılarındaki sınırlı gevşeme ve ücret dinamiklerinin enflasyon hedefiyle uyumlu seyretmesini temmuzda faiz artışına ara verilmesini destekleyen unsurlar arasında gösterdi.

Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin büyük bölümünün yüzde 2 civarında çıpalanmış olması ve ikinci tur etkilerin henüz belirginleşmemesi de kararı destekledi.

Bununla birlikte bazı üyeler, haziran toplantısından bu yana gelen verilerin daha fazla parasal sıkılaştırma yönündeki gerekçeleri güçlendirdiğini belirterek temmuzda bir faiz artışına karşı çıkmayacaklarını söyledi.

Bu üyeler, Orta Doğu'daki çatışmanın uzamasının yüksek maliyetlerin fiyatlara daha güçlü yansımasına ve dolaylı enflasyon etkilerinin artmasına yol açabileceğini savundu. Ayrıca mevcut faizlerin ekonomiyi kısıtlamadığı ve şirketler ile hanehalkına verilen kredilerdeki büyümenin hızlanmasının bu görüşü desteklediği ifade edildi.

Enflasyonda enerji kaynaklı risk

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 3,2'den yüzde 2,8'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Enerji, gıda, mal ve hizmetlerin tamamında düşüş görülürken, üyeler gerilemenin önemli bölümünün oynak enerji ve gıda kalemlerinden kaynaklandığına ve kısa vadede tersine dönebileceğine dikkat çekti.

Enerji fiyatlarındaki artışların etkisiyle yıllık enflasyonun 2027'nin ilk yarısında yüzde 2 hedefinin belirgin biçimde üzerinde kalmasının muhtemel olduğu, ardından enerji katkısının azalması ve diğer fiyat bileşenlerinin daha yavaş artmasıyla enflasyonun gerilemesinin beklendiği belirtildi.

Üyeler enflasyon görünümüne yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendirdi. Avrupa'daki mevsimsel olarak düşük doğal gaz depolama seviyelerinin, özellikle kışın soğuk geçmesi halinde enerji arzındaki aksaklıkların fiyat etkisini büyütebileceği belirtildi.

Orta Doğu'daki altyapı hasarı, devam eden ticaret gerilimleri, kritik ham madde arzındaki kısıtlar ve aşırı hava olayları da yukarı yönlü riskler arasında sıralandı.

Gözler eylül toplantısında

Konsey, eylülde yeni ekonomik projeksiyonların yanı sıra ikinci çeyrek GSYH tahmini, yeni enflasyon verileri, ücret gelişmeleri ve enflasyon beklentilerine ilişkin ek göstergelerin elde edileceğini belirtti.

Üyeler, temmuzdaki duraklamanın sıkılaştırmanın sona erdiği anlamına gelmediğini, ancak eylül için de önceden bir faiz artışı taahhüdünde bulunulmaması gerektiğini vurguladı. ECB, para politikasını verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya yaklaşımıyla belirlemeyi sürdüreceğini yineledi.