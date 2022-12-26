ECB üyelerinden sıkı para politikası vurgusu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden para politikasında sıkı duruşa yönelik mesajlar gelmeye devam ediyor.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel’a göre enflasyonu hedef seviyelere indirmek için faiz oranları “kısıtlayıcı bölgelere” yükseltilmeli.

Hafta sonu yayımlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi röportajında Schnabel AMB’nin faiz artışlarında aşırı agresif davranma riskinin hala sınırlı olduğunu belirterek reel faizlerin hala çok düşük olduğuna dikkat çekti.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası üyesi Klaas Knot, şu andan Temmuz 2023'e kadar beş politika toplantısı ile ECB'nin yarım puanlık artışlarla oldukça uygun bir sıkılaştırma hızına ulaşacabileceğini söyledi.

Financial Times gazetesine konuşan Knot, "Çok az şey yapma riski hala daha büyük risk. İkinci yarının hemen başındayız" dedi.