ECB üyesi Makhlouf: Avrupa Merkez Bankası acele etmemeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Gabriel Makhlouf'a göre, Avrupa Merkez Bankası faiz oranını düşürme kararında acele etmemeli, ancak ücretlerin çok hızlı artabileceğine dair risklere karşı "çok dikkatli" olmalı.

İrlanda Merkez Bankası Başkanı olan Makhlouf, "inanılmaz derecede dirençli" olduğunu ve ekonomik büyümenin ikinci yarıda toparlanması gerektiğini söyleyerek sabırlı olunması çağrısında bulundu. Yıl ortasında durum "çok daha net" hale gelecektir.

Makhlouf, "Ücret artışı çok fazla yetişme olması anlamında yanlış yönde ilerleyebilir. Eğer yapabiliyorsam, net bir tabloya dayanarak karar almayı tercih ederim" ve "beklemeyi göze alabiliriz" dedi.