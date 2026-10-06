ECB üyesi Rehn'den enflasyon mesajı: Enerjideki artış yayılmadı

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ECB Yönetim Konseyi üyesi Olli Rehn, Euro Bölgesi'nde enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rehn, enerji fiyatlarındaki hızlı artışa rağmen fiyat baskılarının geneline yayılmadığını belirterek, "Enerji fiyatlarındaki yükseliş henüz mal ve hizmet fiyatlarına belirgin şekilde yansımadı" dedi.

Tahvil getirilerindeki artış büyümeyi baskılıyor

Yükselen tahvil getirilerine de değinen Rehn, uzun vadeli faizlerdeki artışın ekonomik büyümeyi yavaşlatarak fiyat artışlarının yayılmasını sınırlayabileceğini ifade etti.

Rehn'in bu değerlendirmesi, ECB Başekonomisti Philip Lane ve ECB'nin şahin isimlerinden Isabel Schnabel'in, yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomiyi beklenenden daha fazla etkileyebileceğine yönelik uyarılarının ardından geldi.

Euro Bölgesi'nde tahvil getirileri, ABD tahvillerindeki yükseliş ve Avrupa'da borç sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerle son 10 yılın zirvesine çıkmış durumda.

Piyasalar aralıkta faiz artırımını %80 fiyatlıyor

Enflasyonun ECB'nin %2'lik hedefinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bankanın yaz aylarındaki iki faiz artırımının ardından yeni adımlar atıp atmayacağı tartışılırken, Rehn gelecekteki faiz kararlarına ilişkin sinyal vermedi.

Piyasalar ise aralık ayı için faiz artırım ihtimalini %80 olarak fiyatlıyor ve mevcut döngüde 2-3 artırım daha bekliyor.

Yapay zeka yatırımları ekonomiyi dirençli tutuyor

Öte yandan Rehn, yüksek enerji fiyatlarına rağmen Euro Bölgesi ekonomisinin yapay zeka yatırımlarının desteğiyle dirençli kaldığını, bu görünümün ise önümüzdeki dönemde fiyat baskılarını yüksek tutabileceğini ifade etti.