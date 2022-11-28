ECB üyesinden 'resesyon' açıklaması: Kesin değil

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin dördüncü çeyrekte negatife dönebileceğini, ancak resesyonun kesin olmadığını söyledi.

Son dönemde özellikle Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'dan gelen bazı verilerin yukarı yönlü sürpriz yaptıklarına işaret eden Knot, "Daha zayıf bir büyüme ile karşı karşıya kalacağımız kesin. Enflasyonu hedefe geri getirmek için daha zayıf büyümeye ihtiyacımız da var. Ancak bir resesyona gireceğimiz kesin değil" ifadelerini kullandı.

Knot, konuşmasında çekirdek enflasyonda trendlerin endişe verici olduğunu ve enflasyon tahminlerine yönelik risklerin tamamen yukarı yönlü olduğunu da ifade etti.