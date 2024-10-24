ECB Yönetim Konseyi üyesinden 'faiz' öngörüsü

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, yukarı yönlü enflasyon riskleri devam etse de Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını büyük olasılıkla 25 baz puan daha düşüreceğini söyledi.

Holzmann, Washington'da verdiği bir mülakatta, aynı zamanda ne daha büyük bir adımın ne de bir duraklamanın göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Holzmann, "Aralık ayında çeyrek puanlık bir adımın olası olduğunu söyleyebilirim. Yarım puanlık daha büyük bir kesinti imkansız olmasa da olası değil. Ancak Ekim ayındaki önleyici indirimin Aralık ayında ara vermek için yeterli olabileceği sonucuna da varabiliriz" dedi.

Portekizli MB Başkanı Mario Centeno tarafından 50 baz puanlık bir hamle dile getirilirken, çoğu politika yapıcı, faizlerin daha da düşmesi gerektiğini kabul ederek ayrıntılara girmedi.

Holzmann, "Enflasyon verilerinin izin vermesi halinde nötr seviyeye daha hızlı ulaşmakta bir sorun görmediğini" söyledi.