ECB’de eylül beklentisi: Kazaks’tan ‘veri odaklı’ faiz mesajı

Küresel piyasalardaki belirsizlik ortamına dikkat çeken Martins Kazaks, ECB’nin para politikası duruşunda alışılagelmiş ‘yönlendirme’ modelinin mevcut konjonktürde ters etki yaratabileceğine işaret etti. Faiz artışlarının yarattığı ekonomik yükler ile sağladığı dezenflasyonist kazanımlar arasındaki hassas dengeye vurgu yapan Kazaks, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anki yüksek belirsizlik ortamında, geleceğe dair çok keskin yönlendirmelerde bulunmak risk taşıyor. Eylül ayında verilecek karar, o günkü verilerin bize sunduğu en güncel fotoğraf ile şekillenecektir."

Ücret artışlarında yavaşlama sinyali

Kazaks’ın açıklamalarındaki bir diğer kritik nokta ise iş gücü piyasasına ilişkin oldu. Ücret artışlarının ivme kaybettiğini ve kademeli bir yavaşlama dönemine girildiğini gözlemlediklerini ifade eden Kazaks, bu durumun enflasyonist baskıların hafiflemesi açısından olumlu bir gösterge olduğunu belirtti.

ECB’nin hedeflerine olan bağlılığını yineleyen Kazaks, bankanın yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak için elindeki tüm araçları gerektiği zamanda devreye sokabilecek, operasyonel olarak iyi bir konumda olduğunu vurguladı.

“Enflasyon beklentileri çıpalanmış durumda”

Piyasaların en çok merak ettiği konulardan biri olan enflasyon beklentilerine dair de güvence veren Kazaks, orta ve uzun vadeli beklentilerin, ECB'nin %2'lik hedefi etrafında istikrarlı bir şekilde çıpalanmış durumda olduğunu belirtti.

Bu açıklamalar, ECB’nin eylül toplantısında verilerin ışığında hareket edeceğini ve enflasyonla mücadelede hem hızlı aksiyon kabiliyetini koruduğunu hem de piyasa beklentilerini yönetme konusunda oldukça temkinli bir yol izleyeceğini gösteriyor. Kazaks’ın mesajları, Avrupa ekonomisinde ‘bekle-gör’ politikasının bir süre daha ana akım olacağını doğrular nitelikte.