ECB'de faiz artışları sürebilir: Bankalar yeni tarihleri açıkladı

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ECB'nin perşembe günü gerçekleştirdiği faiz artışının ardından finans kuruluşları, enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkileri nedeniyle yeni sıkılaştırma adımlarını gündeme aldı.

Candriam Yatırım Direktörü Nicolas Forest, ECB'nin haziran ayındaki "güvenilirlik artışının" ardından son kararın daha kalıcı bir enflasyon tehdidine karşı alındığını belirtti.

Forest, İran'ın dahil olduğu uzun süreli çatışmanın Brent petrolü varil başına 100 doların üzerine taşıdığını, enflasyon endişelerini yeniden artırdığını ve ECB'yi gelecek yıla ilişkin enflasyon tahminini yükseltmeye yönelttiğini söyledi.

Enerji şokunun etkileri yakından izlenecek

Forest'a göre temel soru, enerji şokunun ekonominin diğer alanlarına yayılıp yayılmayacağı olacak. Yüksek enerji maliyetlerinin şu ana kadar ücretlere veya genel fiyat baskılarına anlamlı biçimde yansıdığına ilişkin sınırlı kanıt bulunduğunu belirten Forest, risklerin açıkça yukarı yönlü olduğunu ifade etti.

Uzayan çatışma, petrol altyapısında yeni hasarlar, kış öncesinde düşük gaz stokları ve kuraklığa bağlı yüksek gıda fiyatlarının enflasyonu daha uzun süre yüksek tutabileceğini kaydetti.

Citi iki faiz artışı bekliyor

Citigroup, ECB'nin aralık ayında politika faizini 25 baz puan artırmasını bekliyor. Banka, Mart 2027'de de 25 baz puanlık bir artış daha öngörüyor.

ANZ de Orta Doğu'daki çatışmaların yeniden tırmanması ve enerji fiyatlarına etkisi nedeniyle ECB'nin Aralık 2026'da 25 baz puanlık ek faiz artışına gitmesini bekliyor. Bu adım, mevduat faizini yüzde 2,75'e çıkaracak.

ANZ, ECB'nin sıkılaştırmada zamana yayılan kademeli bir yaklaşımı tercih edeceğini tahmin ediyor. Bankaya göre piyasalar ekim ayında faiz artışına yaklaşık yüzde 90 olasılık veriyor.

Pantheon aralık ve şubatta artış öngörüyor

Pantheon Macroeconomics Baş Euro Bölgesi Ekonomisti Claus Vistesen, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısında yüksek faiz beklentilerine karşı çıkmadığını ve yeni bir artış için çıtayı yükseltmediğini belirtti.

Lagarde, yüzde 2,5 seviyesinin nötr faiz aralığının üst sınırı olup olmadığı sorusuna nötr faizin "büyük önem taşımadığı" yanıtını vermişti.

Vistesen, ECB'nin gelecek altı ayda politika faizini daha belirgin biçimde kısıtlayıcı bölgeye taşımasını bekliyor. Tahminine göre ECB, aralık ve şubat aylarında faiz artıracak; ardından Eylül ve Aralık 2027'de iki indirime gidecek.

Vistesen, bu tahminlerin mart ayına kadar piyasanın fiyatladığı patikayla uyumlu olduğunu, ancak 2027 sonuna ilişkin faiz beklentilerinin hâlâ çok yüksek kaldığını ifade etti.