ECB’de faiz yönü yeniden yukarı mı dönüyor?

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Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ağustosta %3,3’e yükselerek temmuzdaki %2,9 seviyesinin üzerine çıktı. Böylece fiyat artışları, ECB’nin %2’lik orta vadeli hedefinin belirgin şekilde üzerinde kalmayı sürdürdü. Yükselişte en önemli etken enerji fiyatları oldu. Enerji enflasyonu temmuzdaki %10,3 seviyesinden ağustosta %14,3’e çıktı.

Buna karşılık enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon %2,5’ten %2,4’e geriledi. Hizmet enflasyonu da %3,3’ten %3’e indi. Bu nedenle manşet enflasyondaki yükselişin önemli bölümünün enerji kaynaklı olduğu görülüyor. Ancak enerji maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesi, fiyat baskılarının önümüzdeki dönemde daha geniş bir alana yayılabileceği riskini canlı tutuyor.

ECB'de enerji kaynaklı enflasyon şokunun etkilerini yakından izliyor. Banka, haziran ayında üç temel politika faizini 25 baz puan artırmış ve mevduat faizini %2,25’e yükseltmişti. ECB, kararlarını gelen verilere bağlı ve toplantı bazında alacağını vurgularken, belirli bir faiz patikasına önceden bağlı olmadığının altını çizmişti.

Eylül artışı piyasalarda büyük ölçüde fiyatlandı

ECB’nin 10 Eylül’deki toplantısı, faiz politikasının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacak. Piyasa fiyatlamaları, 25 baz puanlık faiz artırımına ilişkin beklentinin %99,2 seviyesine ulaştığını gösteriyor. Artırım gerçekleşirse mevduat faizi %2,50’ye yükselecek.

Ancak faiz görünümündeki asıl değişim, eylül sonrasına ilişkin beklentilerde ortaya çıkıyor. Daha önce faiz artırımlarının eylül toplantısıyla sona ereceğini öngören bazı büyük finans kuruluşları, enerji fiyatlarındaki kalıcı baskı ve enflasyon riskleri nedeniyle tahminlerini değiştirmeye başladı.

Bu durum, ECB’nin eylül ayında atacağı adımın ardından faizleri sabit tutup tutmayacağı sorusunu daha önemli hale getiriyor. Ekonomistlerin önemli bölümü eylül artırımından sonra ECB’nin beklemeye geçmesini öngörürken, piyasalardaki fiyatlamalar ve bazı büyük kurumların tahminleri daha uzun süreli bir sıkılaşma ihtimaline işaret ediyor.

JPMorgan aralıkta bir faiz artırımı daha bekliyor

JPMorgan, ECB’nin aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı daha yapacağını öngörüyor. Bu tahmin gerçekleşirse mevduat faizi %2,75’e çıkacak. BNP Paribas da aralık ayında 25 baz puanlık artırım bekliyor. Her iki kurumun tahminlerindeki değişiklik, enerji fiyatlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği ve enflasyonist baskıların beklenenden daha kalıcı olabileceği değerlendirmesine dayanıyor.

JPMorgan ekonomisti Greg Fuzesi, aralık ayına ilişkin beklentinin birkaç unsurun birleşiminden kaynaklandığını belirtiyor. Daha kalıcı enerji fiyatı baskısı, dirençli ekonomik büyüme, çekirdek enflasyondaki katılık ve ECB’nin nötr faiz oranına ilişkin değerlendirmesinin yukarı yönlü değişmesi bu unsurlar arasında yer alıyor.

Enerji piyasalarındaki gelişmeler özellikle önem taşıyor. Orta Doğu’daki çatışmaların enerji arzı üzerindeki etkisinin sürmesi, petrol ve doğal gaz fiyatlarının yüksek kalmasına neden olurken Avrupa ekonomisinin enerji maliyetleri üzerinden yeni bir enflasyon baskısıyla karşı karşıya kalma ihtimalini artırıyor. JPMorgan da Avrupa doğal gaz fiyatlarının kış boyunca yüksek seyretmesini bekliyor.

Dördüncü artırım ihtimali henüz JPMorgan’ın senaryosunda yok

Faiz görünümündeki bir diğer önemli unsur, ECB’nin nötr faiz oranına ilişkin değerlendirmelerin yukarı yönlü değişmesi. Nötr faiz, ekonomiyi ne destekleyen ne de sınırlayan teorik faiz seviyesini ifade ediyor. Bu oranın daha yüksek görülmesi, %2,75 seviyesindeki bir faizin önceki değerlendirmelere kıyasla daha sınırlı bir sıkılaştırma anlamına gelmesine yol açabilir.

Piyasalarda eylül ve aralık aylarındaki olası artırımların ardından bir faiz artırımı daha yapılabileceğine ilişkin fiyatlamalar bulunuyor. Ancak JPMorgan ekonomisti Fuzesi, dördüncü bir artırımın bankanın temel senaryosunda yer almadığını belirtiyor. Dolayısıyla mevcut tablo, ECB’nin kesintisiz bir faiz artırımı sürecine girdiği anlamına gelmiyor.

Bundan sonraki dönemde enerji fiyatlarının seyri, çekirdek enflasyon, ücret artışları ve ekonomik büyüme ECB’nin kararlarında belirleyici olacak. Enerji şokunun daha geniş fiyat baskılarına dönüşmesi halinde yeni faiz artırımları gündeme gelebilir. Buna karşılık enerji piyasalarında normalleşme ve temel enflasyon göstergelerinde gerileme görülmesi, ECB’nin faizleri mevcut seviyelerde tutmasına zemin hazırlayabilir.

Bu nedenle ECB açısından faiz politikasının yönü henüz kesinleşmiş değil. Ancak enflasyonun hedefin üzerinde kalması, enerji maliyetlerindeki yükseliş ve ekonomik aktivitenin beklenenden dirençli seyretmesi, faizlerin daha uzun süre yüksek tutulabileceği ve sıkılaşmanın daha ileri taşınabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Eylül toplantısının ardından verilecek mesajlar, piyasaların aralık ayına ilişkin beklentilerinde belirleyici olacak.