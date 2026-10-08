ECB'de gözler 29 Ekim'de: Ekimde pas, aralıkta artış senaryosu ağır basıyor

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ECB Yönetim Konseyi üyesi Ante Zigman, 8 Ekim'de Porec kentinde yaptığı açıklamada ECB'nin para politikasına ilişkin yol haritasını değerlendirdi. Son toplantıda politika faizlerinin yukarı çekildiğini anımsatan Zigman, bir sonraki adımın Yönetim Konseyi'nde detaylı biçimde ele alınacağını ifade etti.

Zigman, 29 Ekim'deki toplantıda para politikasının yönü, faiz patikasının nasıl sürdürüleceği ve atılacak adımlar konusunda Yönetim Konseyi üyeleri arasında çok yoğun bir tartışma yaşanacağını belirtti. Açıklama, ekim kararının henüz kesinleşmediğine işaret etti.

ECB 2026'da iki kez sıkılaştırmaya gitti

ECB, 2026 yılı para politikası takviminde haziran ve eylül toplantılarında parasal sıkılaştırma adımı atmıştı. Banka, her iki toplantıda da politika faizlerini artırarak enflasyonla mücadelede sıkı duruşunu sürdürmüştü.

Art arda gelen iki faiz artırımının ardından para politikasında bir dengelenme arayışı öne çıkıyor. Piyasa katılımcıları, ECB'nin atılan adımların etkilerini görmek için ekim toplantısında beklemeye geçmesini bekliyor.

Piyasada baz senaryo: Ekimde pas, aralıkta artış

Piyasadaki fiyatlamalara göre, ECB'nin 29 Ekim'deki toplantıda faizleri mevcut seviyede sabit tutarak faiz artırımına ara vermesi ağır basan senaryo olarak öne çıkıyor.

Aralık toplantısı için ise beklenti tam tersi yönde. Piyasalarda, ECB'nin aralık ayında parasal sıkılaştırma döngüsüne yeniden dönerek yeni bir faiz artışı gerçekleştireceği beklentisi fiyatlanıyor. Böylece ECB'nin ekimde pas geçip aralıkta yeniden sıkılaştırmaya gitmesi ana projeksiyon olarak korunuyor.

Zigman'ın Porec'ten verdiği mesajlar, Yönetim Konseyi içinde 29 Ekim kararına ilişkin görüş ayrılıklarının sürdüğünü ve nihai kararın toplantıdaki müzakerelerin seyrine göre şekilleneceğini gösterdi.