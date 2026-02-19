ECB’de Lagarde sonrası için kulisler hızlandı: İsimler netleşiyor

Financial Times’ın haberine göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın sekiz yıllık görev süresi Ekim 2027’de sona ermeden önce ayrılması bekleniyor.

Haberde, Lagarde’ın gelecek yıl nisan ayında yapılacak Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce ayrılmak istediği ve bu sayede yerine geçecek ismi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in birlikte bulabilecekleri belirtildi.

Haberde, Lagarde’ın ne zaman ayrılacağının henüz belli olmadığı belirtildi. Bir ECB sözcüsü Bloomberg’e e-posta ile yaptığı açıklamada, “Başkan Lagarde tamamen görevine odaklanmış durumda ve görev süresinin sona ermesiyle ilgili herhangi bir karar almadı” ifadelerini kullandı.

Hangi isimler avantajlı?

Lagarde’ın görevinden erken ayrılması, onun pozisyonu için önde gelen adaylara, yani eski Hollanda merkez bankası başkanı Klaas Knot ve şu anda Uluslararası Ödemeler Bankası’nı yöneten İspanyol Pablo Hernandez de Cos’a avantaj sağlayabilir.

Bloomberg’in anketine katılan analistlerin favori olarak gördüğü bu ikili, kampanya ve lobi faaliyetleri açısından Bundesbank Başkanı Joachim Nagel ve ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel dahil diğer adaylara göre şimdiden bir adım önde.

ABN Amro ekonomisti Nick Kounis’e göre, Knot şu anda en avantajlı konumda gözüküyor. “Zamanlama açısından, Knot henüz yeni bir büyük göreve başlamamışken de Cos başlamış durumda” diyen Kounis, “Bu nedenle, erken bir atama Knot’un lehine olabilir” dedi.

Lagarde’ın halefinin belirlenmesi süreci, geçen ay bankanın başkan yardımcısı Luis de Guindos’un yerine bir aday bulunmasıyla fiilen başladı. Lagarde’ın daha erken ayrılması durumunda, üye ülkeler arasındaki paket anlaşmanın bir parçası olarak ECB’deki diğer boş pozisyonlar da doldurulacak. Bu boş pozisyonlardan biri Schnabel’in pozisyonu, ancak Schnabel çarşamba günü Bloomberg’e verdiği demeçte, görev süresinin bitiminden önce ayrılmaya gerek görmediğini söyledi.

Ne kadar erken olursa Alman adayın şansı azalıyor

Macron, bu süreçte kilit bir rol oynayacak. Lagarde, Ursula von der Leyen’in Avrupa Komisyonu başkanlığına atanmasını da içeren devasa bir AB görevleri grubunun parçası olarak 2019 yılında atanmıştı.

Lagarde’ın erken ayrılması durumunda, von der Leyen’in varlığı Alman adayı dezavantajlı duruma düşürebilir, çünkü bu durumda Almanya, uzun bir süre boyunca kıtanın en güçlü iki kurumunun kontrolünü elinde tutmuş olacak.

Von der Leyen’in görev süresi 2029’a kadar devam edecek. ING ekonomisti Carsten Brzeski, “Avrupa Komisyonu ve ECB’nin her ikisinin de iki Alman tarafından yönetilmesi çok olası değil. ECB kararı ne kadar erken alınırsa, bir Alman’ın ECB başkanlığı ihtimali o kadar azalır” dedi.

Capital Economics’in Avrupa başekonomisti Andrew Kenningham de “Avrupalı politikacılar, diğer ülkelerdeki politikacılar gibi, merkez bankasının başına tercih ettikleri adayı getirmek için kuralları esnetmeye meyilli. Bu durum, ECB’nin dünyanın en bağımsız merkez bankalarından biri olarak sahip olduğu imajı zedeliyor” değerlendirmesinde bulundu.