ECB’den bankalara kolaylık: Sınır ötesi sermaye akışı açılıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgedeki bankaların kendi iştirakleri arasında fon transferlerini daha kolay yapabilmelerine olanak tanıyacak bir düzenleme değişikliği teklif etti. Frankfurt'ta yapılan açıklamada ECB, bölge içindeki bankalarda sermaye ve likiditenin serbest akışının kaynakların daha verimli dağıtılmasını sağlayarak kredi kuruluşlarını güçlendireceğini belirtti.

ECB tarafından yayımlanan teklifte, bankaların diğer Avrupa pazarlarındaki yan kuruluşlarına yönelik gereklilikler nedeniyle yaklaşık 230 milyar dolar tutarındaki yüksek kaliteli likit varlığı hareket ettiremediği vurgulandı. Denetleyicilerin, bankaların sınır ötesi ve yurt içi grup içi risklerine aynı düzenleyici muameleyi uygulamalarına izin verilmesi gerektiği kaydedildi.

Bankaların ulusal mevduat garanti sistemlerine yaptıkları katkıları sınır ötesine transfer etmelerine olanak tanınmasının, yan kuruluşların şubelere dönüştürülmesini teşvik edeceği belirtildi.