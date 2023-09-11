ECB'den 'ek sermaye' hamlesi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, "Bazı bankalar sorunlarını çözdüler ve ek sermaye yükümlülüğünün kaldırıldığını görecekler. Diğerleri ise düzeltmedi ve bir süre daha kalacaklar" dedi.

Enria söz konusu bankalardan herhangi birinin adını vermedi.

Bloomberg'in haberine göre ECB, BNP Paribas SA ve Deutsche Bank AG'nin de aralarında bulunduğu kredi kuruluşlarının kaldıraçlı finansman riskini azaltmaları yönündeki uyarılarını dikkate almadıkları gerekçesiyle sermaye gereksinimlerini arttırdı.

Enria, "Sermaye eklentisine sahip olmayan ancak geçen yıl tespit ettiğimiz sorunları çözmemiş olan bazı bankalara muhtemelen yeni bir sermaye ek yükümlülüğü" dedi.

ECB, bankaların karşı karşıya olduğu risklere ilişkin yıllık incelemesini henüz tamamlamadığı için kaç bankanın bu tür gerekliliklerle karşı karşıya kalacağını söylemekten kaçındı.