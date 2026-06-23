ECB'den enerji kaynaklı enflasyon baskısı uyarısı

Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane, yükselen enerji fiyatlarının enflasyonu 2027'nin ilk yarısı boyunca hedefin belirgin biçimde üzerinde tutmasının beklendiğini söyledi.

Lane, enerji şokunun daha geniş kapsamlı fiyat artışlarına yansımaya başladığını ve gelecek aylarda fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşacağına ilişkin işaretler bulunduğunu belirtti.

Orta Doğu'daki durumun kırılganlığını koruduğunu ifade eden Lane, gerilimin yeniden tırmanma riski bulunduğunu kaydetti.

Lane, koşulların beklenenden daha ılımlı gerçekleşmesi durumunda dahi para politikasında temkinli yaklaşımın gerekli olduğunu söyledi.

ECB'nin ekonomik görünüm üzerindeki hem yukarı hem de aşağı yönlü riskleri yakından izlemeyi sürdüreceğini belirten Lane, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon görünümü açısından temel risklerden biri olmaya devam ettiğini ifade etti.