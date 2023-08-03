ECB'den enflasyon açıklaması
ECB Yönetim Yönetim Kurulu üyesi Panetta, "Enflasyon hedefini zamanında tutturma konusunda kararlıyız" dedi.
Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, enflasyonu hedefe zamanında geri getirme konusunda tamamen kararlı oldukları konusunda şüphe olmaması gerektiğini söyledi.
Panetta, Bocconi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, ECB'nin faiz oranlarını daha fazla yükseltip ardından rotayı tersine çevirme riskini almaktansa, mevcut yüksek seviyelerinde daha uzun süre tutması gerektiğini savundu.
Panetta, "Para politikası duruşuna yön verirken politika faizinin seviyesi kadar istikrarın da önemi artıyor." dedi.
ECB Yöneticisi, enflasyonu düşürücü para politikasının farklı yaklaşımları birleştirerek yürütülebileceğine işaret etti.