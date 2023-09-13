ECB'den enflasyon açıklaması
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Villeroy, "Petrol fiyatlarındaki artış, enflasyondaki düşüş trendini değiştirmiyor." dedi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fransa Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artışların enflasyondaki genel düşüş eğilimin şüphe duyulmasına yol açmadığını söyledi.
AFP'ye konuşan Villeroy de Galhau, "Petrol fiyatlarındaki mevcut dalgalanmalar aylık enflasyon oranını etkileyebilir, ancak bu durum enflasyondaki düşüş eğilimini sorgulanır hale getirmez" dedi.