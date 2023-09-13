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ECB'den enflasyon açıklaması

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Villeroy, "Petrol fiyatlarındaki artış, enflasyondaki düşüş trendini değiştirmiyor." dedi.

Haber Merkezi
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Fransa Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artışların enflasyondaki genel düşüş eğilimin şüphe duyulmasına yol açmadığını söyledi.

AFP'ye konuşan Villeroy de Galhau, "Petrol fiyatlarındaki mevcut dalgalanmalar aylık enflasyon oranını etkileyebilir, ancak bu durum enflasyondaki düşüş eğilimini sorgulanır hale getirmez" dedi.