ECB'den enflasyon açıklaması

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau aşırı gevşek bütçe politikalarının, ECB'nin enflasyonu düşürmek için mücadele ettiği bir dönemde enflasyonu körükleme riski taşıdığını söyledi.

İspanya'da düzenlenen bir finans konferansında konuşan Villeroy, ECB'nin dün aldığı faiz artırım kararı hakkında konuşmayı reddetti ve hükümetleri, enflasyonu 2025 yılına kadar %2'lik hedefine geri getirmeye çalışan ECB'nin görevini zorlaştırmamaya çağırdı.

Villeroy, "Hükümetler enflasyonist baskıları daha da körükleyecek aşırı genişlemeci bir tutumdan kaçınmalıdır. Bu nedenle daha koordineli ve yeniden düzenlenmiş bir mali ve parasal duruşa ihtiyacımız var" dedi.