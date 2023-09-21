ECB'den enflasyon açıklaması

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Euro Bölgesinde enflasyonun "istenen hızda" düşmediğini ve bu nedenle ECB'nin faiz oranlarını daha fazla artırması gerekip gerekmeyeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

"Faiz oranlarında nihai noktaya ulaştık mı? Bu henüz net değil" diye konuşan Nagel, "Euro Bölgesindeki enflasyon oranı da istenen hızda %2'ye doğru ilerlemiyor, çekirdek enflasyon inatçı bir şekilde yüksek kalmaya devam ediyor ve sadece kademeli olarak düşmesi bekleniyor" dedi.