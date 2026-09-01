ECB’den Euro Bölgesi için enflasyon alarmı: Enerji maliyetleri baskı yaratabilir

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Rehn, çatışmaların uzaması halinde Euro Bölgesi’nde enflasyon görünümünün olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekti.

ECB’nin kalıcı fiyat baskılarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirten Rehn, İran’daki savaşın uzun süreli bir yıpratma sürecine dönüşmesi durumunda enerji maliyetlerinin yüksek seyretmeye devam edebileceği uyarısında bulundu.

Rehn, ECB’nin yeni enflasyon baskıları karşısında rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi. Bununla birlikte Avrupa’nın yeni bir maliyet krizini kaldıramayacağını belirtti. Çünkü yüksek fiyatlar hem haneleri hem de işletmeleri zorlayabilir.

Avrupa’da enerji fiyatı endişesi büyüyor

Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği neredeyse durma noktasına geldi. Dolayısıyla petrol ve doğal gaz tedarikine ilişkin kaygılar arttı.

Ayrıca yükselen enerji fiyatları Avrupa’daki üretim maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Böylece enerji kaynaklı baskıların tüketici fiyatlarına yansıma riski büyüyor.

Enflasyon ve enerji maliyetleri gündemde

Rehn’in son açıklamaları, para politikasındaki yaklaşım değişikliğine işaret etti. Daha önce büyümeye odaklanan Rehn, bu kez enflasyon risklerini öne çıkardı. Bu nedenle ECB içindeki faiz artışı desteğinin genişleyebileceği değerlendiriliyor. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel da sıkılaşma çağrısı yaptı.

Schnabel, geçen hafta eylül ayında yeni faiz artışını açıkça destekledi. Böylece ECB içindeki sıkı para politikası tartışmaları yeniden hız kazandı. Piyasalar, gelecek haftaki ECB toplantısı için 25 baz puanlık faiz artışını fiyatlıyor. Sonuç olarak enerji maliyetleri, ECB’nin faiz kararında daha belirleyici olabilir. Bununla birlikte çatışmanın süresi de karar sürecinde yakından izlenecek.