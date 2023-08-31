ECB'den faiz açıklaması

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, cari veriler ışığında ECB'nin Eylül'de bir faiz artırımına gitmesi olasılığınını dışlanamayacağını söyledi. Ancak Holzmann, Eylül toplantısında savunacağı görüş konusunda fikrini henüz oluşturmadığını da belirtti.

Nihai faiz seviyesine artık çok daha yakın olunduğunu belirten Holzmann, ancak henüz tepe noktasına gelinmediğini de vurguladı.

Ağustos ayı enflasyon verisinin ECB için bir "muamma" olduğunu ve verilerin enflasyonun hala ısrarcı olduğunu gösterdiğini belirten Holzmann, "Faizlerde henüz en yüksek seviyelerde değiliz, bir veya iki faiz artırımı daha mümkün" ifadelerini de kullandı.